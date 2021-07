Leichtathletik

Olympia 2021: Thomas Röhlers Tagebuch - Das wird Olympia einen Push geben

Thomas Röhler, amtierender Olympiasieger im Speerwurf, begleitet die Spiele in Tokio für Eurosport in seinem Olympia-Tagebuch. In Folge 2 verrät er, warum ihn das Konzept mit zwei deutschen Fahnenträgern überzeugt und was der olympischen Bewegung einen Push geben könnte.

