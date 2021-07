Leichtathletik

Olympia 2021: Thomas Röhlers Tagebuch - Tokio wird Überraschungen liefern

Thomas Röhler, amtierender Olympiasieger im Speerwurf, begleitet die Spiele in Tokio für Eurosport in seinem Olympia-Tagebuch. In Folge 1 spricht er über Anreise-Strapazen, Schreckmomente beim ersten Betreten des Olympischen Dorfes und was in Tokio besonders fehlen wird.

00:03:36, vor einer Stunde