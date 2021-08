Leichtathletik

Olympia 2021: Top-Sprinter Gemili quält sich trotz Verletzung ins Ziel über 200 m

Bitterer Moment für Top-Sprinter Adam Gemili: der Brite verletzt sich in Tokio im Vorlauf über 200 Meter direkt nach dem Start, quält sich aber ins Ziel. Mit knapp zwei Minuten "Laufzeit" steht er in der Ergebnisliste zwar ganz unten, in den Herzen der Fans aber weit oben - er wollte sein Olympia-Rennen unbedingt beenden.

