Leichtathletik

Olympia 2021 - Voices of Eurosport: So kommentierte Europa die 100-Meter-Sensation

Lamont Marcell Jacobs aus Italien hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das 100-m-Finale gewonnen und sich damit zum Olympiasieger gekrönt. Ein Paukenschlag, der von den Eurosport-Reportern in Italien, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Dänemark und Deutschland emotional kommentiert wurde. Eurosport.de präsentiert die Voices of Euroisport zum 100-Meter-Finale.

00:01:12, vor einer Stunde