Für Kaul, dessen zweiter Tag deutlich stärker ist, bedeutete dies mit 1712 Punkten Platz 15 im Zwischenklassement. Vor ihm lag Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) auf Platz elf (1771). Der WM-Dritte von 2017 blieb mit 11,09 Sekunden und 7,48 im Rahmen seiner Möglichkeiten.

An der Spitze des Feldes agierte Warner in einer eigenen Liga. Der Olympiadritte von Rio egalisierte in 10,12 Sekunden den von ihm gehaltenen Zehnkampf-"Weltrekord" über 100 m und ließ im Weitsprung 8,24 m folgen. Letzteres hätte in Tokio im Finale der Spezialisten für Bronze gereicht.

Der 31-Jährige hat nach einem Fünftel des Wettkampfes mit 2189 Punkten bereits 206 Zähler Vorsprung auf den Australier Ashley Moloney.

Olympia - Leichtathletik Warner mit Traumzeit über 100 m zum Zehnkampf-Auftakt

Weltrekordler Kevin Mayer (Frankreich) blieb mit 10,68 Sekunden und 7,50 m hinter seinen Erwartungen zurück und hat als Vierter mit 1868 Punkten deutlichen Rückstand.

Im Siebenkampf der Frauen erwischte Carolin Schäfer (Frankfurt) einen guten Start. Die Vizeweltmeisterin von 2017 kam über 100 m in 13,29 Sekunden auf Platz neun.

Schäfer hatte in diesem Jahr wegen gesundheitlicher Probleme keinen Siebenkampf bestritten, vor den Meetings in Götzis und Ratingen hatte die 29-Jährige eine Impfreaktion ausgebremst.

