Leichtathletik

Olympia - Speerwerfen: Gold für Thomas Röhler - Krimi mit happy end in Rio 2016

Thomas Röhler sorgte für einen goldenen Glanzpunkt in der Leichtathletik aus deutscher Sicht bei Olympia in Rio de Janeiro 2016. Der Speerwerfer steigerte sich in einem dramatischen Wettkampf auf über 90 Meter und krönte sich damit in Brasilien zum Olympiasieger.

00:01:49, 01/07/2021 Am 17:46