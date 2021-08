Nach der Silbermedaille in Rio de Janeiro 2016 ist der große Gold-Traum von Sandi Norris bereits in der Qualifikation geplatzt. Unter Tränen wurde sie auf dem Rollstuhl von ihrem Trainer aus dem Stadion gefahren, nachdem sie sich bei ihrem letzten Versuch zuvor nicht einmal mehr in die Höhe hatte schwingen können.

"Als mir der Stab gebrochen ist, wurde meine Hüfte überdehnt. Nach dem Aufstehen merkte ich, dass etwas falsch war", schrieb die US-Amerikanerin, die nach einstündiger Regenunterbrechung unter ausbaufähigen Bedingungen ihren Stock brach und sich eine Verletzung zuzog.

Trotz dreier Fehlversuche zeigte sie sich dennoch kämpferisch und wagte einen letzten Anlauf: "Als ich Anlauf für einen weiteren Versuch nahm, wusste ich mit Sicherheit, dass etwas nicht mit mir stimmte. Mein Hüftbeuger verursachte Schmerzen im Bein und ich bekam Krämpfe im Oberschenkel. Ich hatte keine Chance auf eine weiteren Sprung. Aber ich habe es trotzdem versucht."

Weinend blieb die 29-Jährige auf der Matte liegen. Sogar ihre Konkurrentinnen versuchten ihr Trost zu spenden, ehe sie ihr Trainer mit dem Rollstuhl aus dem Stadion fahren musste.

Morris denkt schon an Rückkehr

Sowohl der Leichtathletik-Verband der USA als auch ihr Vater Harry Morris bestätigten daraufhin, dass sich die Leichtathletin an der Hüfte verletzte.

"Nach der Rückkehr von einer einstündigen Regenverzögerung brach Sandi ihren Stab bei ihrem ersten Versuch um 4.55 Uhr. Dabei verletzte sie sich irgendwie an der Hüfte. Sie unternahm einen tapferen Versuch, sich durch den Schmerz zu drücken, und startete drei weitere Versuche, aber sie konnte nicht einmal rennen", schrieb Vater Harry bei "Facebook".

Sandi Morris selbst gab sich sofort wieder kämpferisch: "Ich weiß, dass ich alles gegeben habe. Die Umstände waren unglücklich, aber ich werde nach Hause gehen, gesund werden, umgeben von der Liebe meiner Familie sein. Und ich weiß, weiß dass ich zurückkommen werde."

Vor den Olympischen Spielen hatte Morris noch vor dem Druck, der auf ihr als Medaillengewinnerin von Rio lastete gesprochen. "Diese Olympischen Spiele sind ganz anders als die vor fünf Jahren. Bislang war ich immer nur ein Kind, das Spaß haben wollte", sagte sie. "Diesmal aber sind die Erwartungen hoch. Ich stehe bei vielen auf dem Zettel und die Medien haben mich auf dem Schirm. Das kann ganz schön überfordernd sein."

Tokio sollte eine Erfolgsgeschichte für sie werden. Es wurde zum Drama.

