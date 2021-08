Leichtathletik

Olympia 2021 - Siebenkampf: Drama um Katharina Johnson-Thompson über 200 Meter - Carolin Schäfer Vierte

Die Siebenkämpferinnen absolvieren ihren ersten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021. Über die 200 Meter ist die Britin Katarina Johnson-Thompson sehr stark einzuschätzen. Doch dann der Schock nach der Hälfte des Rennens: Johnson-Thompson muss den Sprint abbrechen und liegt am Boden. Am Ende humpelt sie auf einem Bein ins Ziel. Carolin Schäfer wird Vierte.

