Leichtathletik

Olympia 2021: Sandi Morris erleidet Stabbruch und scheidet tränenreich aus

In der Qualifikation zum Stabhochsprung-Finale der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio muss Sandi Morris nach einer Regenunterbrechung springen - beim Absprung bricht der Amerikanerin der Stab. Kurze Zeit später muss sie ihren Versuch wiederholen, kann sich aber nicht in die Höhe schwingen. Tränenreich kommt das Aus für die Medaillenkandidatin.

00:02:57, vor 16 Stunden