Bronze mit dem Europarekord von 52,03 Sekunden ging an die Niederländerin Femke Bol.

"Ich bekomme das gerade noch nicht in meinen Kopf. Ich muss es erst einmal verarbeiten, dann feiere ich später", sagte McLaughlin, die für ihre Zeit eine einfache Erklärung anbot: "Es geht alles nur um Training, Vertrauen in den Trainer. Und das treibt dich dann über die ganze Runde an."

24 Stunden zuvor hatte der Norweger Karsten Warholm im Männerrennen in 45,94 Sekunden ebenfalls einen geradezu irrwitzigen Weltrekord aufgestellt.

Olympia - Leichtathletik Warner mit Traumzeit über 100 m zum Zehnkampf-Auftakt VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Zehnkämpfer Kaul startet stark - Favorit Warner glänzt

(SID)

Nächster Weltrekord über 400 m Hürden: US-Duell mit Traumzeiten

Olympia - Leichtathletik "Du darfst nix verpennen": Freimuth blickt auf Zehnkampf voraus VOR 6 STUNDEN