In Tokio hat Team Deutschland bisher drei Gold-Medaillen gewonnen, eine sehr gute Chance auf eine weitere besteht im Speerwerfen der Männer.

Dort geht mit dem Dresdner Johannes Vetter eine große Goldhoffnung an den Start. Im Mai stellte er in Ostrau mit 94,20 Metern eine die Weltjahresbestleistung auf, in seiner Karriere warf er nur zweimal weiter.

Am Mittwoch, 4. August, startet der Speerwerfer bei den Olympischen Spielen in der Qualifikation. Drei Tage später steht das Finale an.

