Leichtathletik

Olympia 2021: Top-Sprinter Adam Gemili quält sich trotz Verletzung ins Ziel über 200 m

Bitterer Moment für Top-Sprinter Adam Gemili: der Brite verletzt sich in Tokio im Vorlauf über 200 Meter direkt nach dem Start, quält sich aber ins Ziel. Mit knapp zwei Minuten "Laufzeit" (Bestzeit: 19,97 Sekunden) steht er in der Ergebnisliste zwar ganz unten, in den Herzen der Fans aber weit oben - er wollte sein Olympia-Rennen unbedingt beenden.

00:00:41, vor einer Stunde