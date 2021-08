Dritter ist Warners Landsmann Pierce Lepage (7175) vor dem französischen Weltrekordler Kevin Mayer. Mit den abschließenden Leistungen seines besten Karriere-Wettkampfes im Mai in Götzis würde Warner auf 8996 Punkte kommen, Mayer mit den Werten seines Weltrekordes (9126) auf 8752.

Warner glänzte am Donnerstag mit einem starken Rennen über 110 m Hürden, in dem er mit 13,46 Sekunden die olympische Zehnkampf-Bestmarke von Frank Busemann von Atlanta 1996 um eine Hundertstel verbesserte. Mayer zeigte mit 5,20 m einen gewohnt starken Stabhochsprung, blieb aber 25 Zentimeter unter seinem Wert beim Weltrekord vor drei Jahren.

Der verbliebene deutsche Starter Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) liegt mit 6702 Punkten auf Platz 15.

Warner hatte in Götzis 8995 Punkte erzielt und den Einzug in den 9000er-Klub knapp verpasst. Diesem gehören neben Mayer der Amerikaner Ashton Eaton (9045) und der Tscheche Roman Sebrle (9026) an.

