Platz zwei in Boston: Klosterhalfen mit gutem Saisoneinstieg

Klosterhalfen lag in Boston rund anderthalb Sekunden über ihrem deutschen Rekord aus dem Vorjahr (4:02,70). Die Deutsche, WM-Dritte des Vorjahres über 5000m, plant mit Blick auf den frühen Termin der Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) nur eine kurze Hallensaison innerhalb der USA. Teilnahmen an den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig (22./23. Februar) und der Hallen-WM in Nanjing/China (13. bis 15. März) sind nicht vorgesehen.

Die World Indoor Tour des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics, die in Boston begann, umfasst in diesem Jahr sieben Stationen, darunter die Meetings in Karlsruhe (31. Januar) und Düsseldorf (4. Februar). Die Gesamtsieger der einzelnen Disziplinen erhalten neben 20.000 Dollar Preisgeld auch eine Wildcard für die Hallen-WM.

Das könnte Dich auch interessieren: "König oder Königin auf dem Weg": Usain Bolt wird Vater

(SID)