Pinto setzte sich im Duell mit Gina Lückenkemper (7,20/Berlin) durch. Bei den Männern holte Lucas Ansah-Peprah (Hamburg) mit persönlicher Bestleistung von 6,58 Sekunden den Titel.

Ad

Hürdensprinterin Cindy Roleder (Halle) meldete sich nach ihrer Baby-Pause erfolgreich zurück. Die Ex-Europameisterin gewann über die 60 m Hürden in 8,13 Sekunden und knackte damit auch die Norm für die Hallen-WM in Belgrad (18. Bis 20. März). Im vergangenen Jahr hatte die 32-Jährige nach der Geburt ihrer Tochter die Saison frühzeitig beendet.

Leichtathletik Mihambo spingt in Düsseldorf Weltjahresbestleistung 20/02/2022 AM 16:20

Im Dreisprung ging der Titel erneut an Max Heß. Der ehemalige Europameister sicherte sich mit 16,05 Metern seinen sechsten DM-Titel in der Halle.

Vor Beginn der Wettkämpfe war eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer des Krieges in der Ukraine eingelegt worden, währenddessen war auf einem Videowürfel in der Mitte der Halle die ukrainische Flagge zu sehen.

Am Sonntag tritt unter anderem Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo in ihrer Paradedisziplin an, am Samstag verpasste die 28-Jährige von der LG Kurpfalz mit 7,51 Sekunden das Sprint-Finale.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Frühere Kugelstoß-Weltmeisterin Schwanitz beendet Karriere

(SID)

Leichtathletik Dopingsünder und Olympiasieger: Gatlin beendet Karriere 11/02/2022 AM 02:31