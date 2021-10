Marathon

Amsterdam-Marathon: Tamirat Tola gewinnt mit zweitbester Zeit des Jahres

Der Äthiopier Tamirat Tola hat den Amsterdam-Marathon in 2:03:38 Stunden gewonnen, schneller war in diesem Jahr nur Titus Ekiru (Kenia) in Mailand in 2:02:57.

00:02:55, vor 14 Minuten