Lauf-Star Eliud Kipchoge hat beim Marathon in Berlin den Weltrekord geknackt. Der 37 Jahre alte Kenianer legte am Sonntag die 42,195 Kilometer in 2:01:09 Stunden zurück und unterbot damit seine 2018 ebenfalls in Berlin aufgestellte Bestmarke von 2:01:39 Stunden.

"Ich bin so froh über meine Vorbereitung", sagte Kipchoge nach seinem Triumph am "ARD"-Mikrofon: "Ich war so schnell aufgrund des tollen Teamworks." Der zweimalige Olympiasieger hatte 2019 bereits als erster Mensch die Marathon-Distanz unter zwei Stunden geschafft. Als offizieller Weltrekord galten die 1:59:40 Stunden allerdings nicht, da diese unter "Laborbedingungen" entstanden waren.

Den zweiten Platz sicherte sich in Berlin Mark Korir (Kenia) in 2:05:58 Stunden, Dritter wurde Tadu Abate (2:06:28). Bester Deutscher wurde Haftom Welday, der als Elfter ins Ziel kam (2:09:06).

Bei den Frauen setzte sich Tigist Assefa aus Äthiopien in 2:15:37 Stunden vor der Kenianerin Rosemary Wanjiru (2:18:00) und ihrer Landsfrau Tigist Abayechew (2:18:03) durch. Assefa lief damit die bislang drittbeste Zeit der Frauen über die Marathon-Distanz.

