Marathon

New-York-Marathon: Albert Korir läuft souverän zum Sieg - Das Finale des Männer-Rennens

Der Kenianer Albert Korir hat am Sonntag in souveräner Manier den New-York-Marathon gewonnen. Zwei Jahre nach seinem zweiten Platz setzt er sich diesmal in einer Zeit von 2:08:22 Stunden die Krone auf. Seinen Triumph kann der 27-Jährige in Ruhe genießen, denn in der Schlussphase ist sein Vorsprung groß genug. Die letzten Meter des Männer-Rennens im Video.

00:02:45, vor 3 Stunden