Marathon

Valencia-Marathon: Kenianer Lawrence Cherono siegt im Zielsprint und schlägt Chalu Deso aus Äthiopien

Beim Valencia-Marathon wird der Sieger in einem spannenden Schlusssprint auf den letzten Metern ermittelt. Der Kenianer Lawrence Cherono hat am Ende die meisten Körner und schlägt den Äthiopier Chalu Deso und Landsmann Philemon Kacheran in einer Zeit von 2:05:12 Stunden.

00:01:24, vor 23 Minuten