Der jahrelange Spitzensportler forderte die Kritiker auf, sich in die Wettkampfposition Schleus zu versetzen, die fünf Jahre lang auf dieses Olympia-Turnier hingearbeitet habe und sich nach einem "tollen Start" berechtige Goldhoffnungen machte.

"Schleu stand unter großem Druck und dann passiert etwas, wofür sie nichts kann: Das Pferd will nicht springen. Wir haben doch gesehen, wie es ihr in dem Moment ging, als sie das realisiert hat. Sie war aufgelöst, emotional am Ende und ohne Zugriff auf sich selbst", schrieb er und stellte eine These auf: "Ich vermute, dass 99 Prozent der Kritiker ein Risiko, öffentlich kritisiert zu werden, niemals eingehen würden."

Olympia - Moderner Fünfkampf Reit-Drama um Schleu: Fünfkampf-Trainerin Raisner wehrt sich VOR 11 STUNDEN

Harting bezeichnete es als normal, dass Schleu, die in der Situation "mit den Nerven am Ende" und handlungsunfähig war , auf den Rat der Bundestrainerin Kim Raisner hörte und dementsprechend in harter Manier versuchte, das Pferd unter Kontrolle zu bekommen.

Harting: Bundestrainerin hätte anders reagieren sollen

"Wir hören auf die Person, die uns am nächsten steht. In ihrem Fall war es die Trainerin. Und Schleu hat ihren Rat ausgeführt. In der Drucksituation mit dieser Emotionalität triffst du die Entscheidung nur ganz schwer selbst. Aber das wollen manche Menschen im Internet nicht verstehen."

"Hau mal richtig drauf!" Bundestrainerin will Schleu helfen und legt selbst Hand an

Trotz der Rückendeckung für Schleu zählt Harting Bundestrainerin Raisner an: "Die Trainerin hätte ihr sagen sollen: 'Steig ab, es ergibt keinen Sinn.' Sie hätte ihr nicht sagen sollen, das Pferd mit Hieben zum Springen zu bekommen. Denn Schleu wollte, so wie sie es sagte, absteigen. Welch eine große Leistung wäre das gewesen."

Harting: "Schleu ist keine Tierquälerin"

Auch zu den Tierquälerei-Vorwürfen, denen sich Schleu ausgesetzt sieht, bezieht er Stellung: "Schleu ist keine Tierquälerin, das ist Schwachsinn. Der Tierquäler ist doch eher der Besitzer des Pferdes. Er hat das Tier einer Situation ausgesetzt, für die es offensichtlich nicht bereit war", schrieb er und forderte die vielen Kritiker auf, sich selbst zu hinterfragen: "Außerdem essen doch 90 Prozent der Leute, die "Tierquäler" rufen, Fleisch. Die höchste Stufe der Tierquälerei ist doch, sich selbst ein Tier zunutze zu machen, um sich den Magen vollzustopfen. Da würde ich mir manchmal etwas mehr Demut, Differenzierung und Sachlichkeit wünschen."

Grundsätzlich sieht der ehemalige Diskuswerfer die Ursache für die öffentliche Kritik an Schleu in der Entwicklung der deutschen Gesellschaft: "Ein Land, welches früher Ingenieure, Dichter und Denker hervorbrachte, ist nun ein Land ohne Lichter und voller Stänkerer. Irgendwelche Trittbrettfahrer im Internet sehen eine Szene und bilden sich sofort eine Meinung, ohne wirklich darüber nachzudenken."

Tränen-Drama! Schleu verliert fast schon sicher geglaubtes Gold

Diese Entwicklung gefällt Harting nicht.

"Es wird überall draufgehauen, sofort der Rücktritt gefordert und in Schubladen gesteckt. Wir versperren uns den Raum für kreativen Fortschritt. Das ist doch nicht konstruktiv", analysierte er und gab Lösungsansätze: "Wir brauchen eine positive Fehlerkultur, in der wir aus jenen Fehlern lernen. In der wir Leute unterstützen und sie nicht zerstören. Wir müssen uns fragen, wofür wir in Deutschland stehen wollen."

"Eine Art adipöses Ordnungsamt"

"Ich habe das Gefühl, dass die Stärke unseres Landes nur noch darin liegt, darauf zu achten, dass alle anderen alles richtig machen. Eine Art adipöses Ordnungsamt. Fortschritten - wie den Vorschlägen von Ferdinand von Schirach zu den neuen, zeitgemäßen Grundrechten innerhalb der EU - wird leider zu wenig Rechnung getragen", formulierte der 36-Jährige: "Der Politik wird kein Raum zum Denken und Probieren gelassen, um sich am Ende darüber zu beschweren, dass die Politik nicht nachdenkt. Krankenschwestern müssen dreimal überlegen, wie sie Menschen helfen dürfen und so weiter. Undifferenzierter, digitaler Korrektivismus, eine neue deutsche Tugend."

"Fiese Nachrichten in meine Richtung": Schleu von Emotionen übermannt

Auch gegenüber einer Auswanderung aus Deutschland scheint Harting nicht abgeneigt zu sein, wenn sich nicht einige Dinge ändern: "Bei dieser Art Streitkultur, die offenbar zu dumm ist, differenziert Dinge einzuordnen, gehe ich freiwillig."

Der derzeitige Tenor in Deutschland sei: "Wer nicht mit dagegen ist, fliegt raus." Dabei sollte es laut Harting heißen: "Wer nicht mitdenkt, fliegt raus."

Das könnte Dich auch interessieren: Kaum zu glauben: Fünfkampf-Präsident gibt Schleu Schuld an Reit-Eklat

Liebig verteidigt Schleu vehement: "Diesen Hate hat sie nicht verdient"

Olympia - Moderner Fünfkampf Olympia-Drama: Das fordert der Fünfkampf-Verband nach dem Eklat GESTERN AM 03:11