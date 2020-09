Die Kawasaki-Pilotin, vor zwei Jahren Titelgewinnerin in der Supersport-300-Klasse, war im aktuellen Klassement vor dem Sturz Fünfte - mit 34 Punkten Rückstand zum Spitzenreiter.

10/09/2020 AM 14:19

MotoGP-Fans kehren zurück: 10.000 Tagestickets in Misano

"Ich denke natürlich daran, mal in der MotoGP zu fahren. Jeder Fahrer tut das", hatte Carrasco zuletzt im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) gesagt. "In den nächsten vier oder fünf Jahren" wolle sie als erste Frau in die Königsklasse aufsteigen. Auf dem Weg nach oben muss sie jetzt einen Rückschlag verkraften.