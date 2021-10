Motorrad

Endurance-WM: Jan Bühn wird über die Fahrbahn geschleudert

Bei der Endurance-WM in Most in Tschechien ist der deutsche Starter Jan Bühn direkt nach fünf Rundenheftig gecrasht. Er verlor auf dem Asphalt die Kontrolle, wurde einige Meter für die Straße geschleudert. Doch er konnte aufstehen und weiterfahren.

00:00:49, vor 24 Minuten