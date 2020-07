MotoGP: Der Große Preis von Spanien live im TV und im Livestream

Der Große Preis von Spanien live im TV und im Livestream: Vom 17. bis 19. Juli findet in Jerez der GP von Spanien statt. ServusTV zeigt das vierte freie Training und das Qualifying am Samstag sowie das Rennen live im TV. Zudem bietet ServusTV einen kostenlosen Livestream zum Saisonauftakt an. Die drei ersten freien Trainingssessions sind nicht im TV oder im frei empfangbaren Livestream zu sehen.

Der Große Preis von Spanien in Jerez ist das erste Rennen des aufgrund der Corona-Pandemie verschobenen Saisonstarts in der MotoGP. Weltmeister Marc Márquez ist der Favorit und strebt 2020 seinen siebten WM-Titel im achten Jahr in der Motorrad-Königsklasse an. Auch Altmeister Valentino Rossi greift im Alter von 41 Jahren noch einmal an.

Grand Prix Spanien Saisonauftakt in Jerez: Rossi im ersten Training abgeschlagen - Márquez dominiert VOR 3 STUNDEN

Die Freien Trainings in Jerez live im TV

Die drei freien Trainingssessions am Freitag, 17. Juli, um 9:55 Uhr und um 14:10 Uhr sowie am Samstag, 18. Juli, um 9:55 Uhr, werden nicht live im TV übertragen. ServusTV überträgt das vierte freie Training am Samstag, 18. Juli, ab 13:30 Uhr live.

GP von Spanien: Das Qualifying live im TV

Das Qualifying in Jerez wird live im TV bei ServusTV übertragen. Die Session startet am Samstag um 14:10 Uhr.

Der Große Preis von Spanien live im TV

Am Sonntag, 19. Juli, um 14:00 Uhr findet der Große Preis von Spanien in der MotoGP statt. Das Rennen gibt es live im TV bei ServusTV zu sehen.

Die Moto GP im Livestream

Die jeweiligen Sessions, die im TV übertragen werden, können Motorsportfans auch im Livestream bei ServusMotoGP.com zu sehen.

Zusätzlich gibt es einen kostenpflichtigen Livestream für alle Sessions über die offizielle Webseite der MotoGP.

Der GP von Spanien im Liveticker

Motorsport-Total.com bietet einen Liveticker zu allen Sessions der MotoGP, Moto2 sowie Moto3 an. Hier gibt es alle Informationen zum Großen Preis von Spanien.

Zum den Liveticker:

Großer Preis von Spanien: Zeitplan

1. Freies Training, Freitag, 17.07.2020: 09:55-10:40 Uhr

2. Freies Training, Freitag, 17.07.2020: 14:10-14:55 Uhr

3. Freies Training, Samstag, 18.07.2020: 09:55-10:40 Uhr

4. Freies Training, Samstag: 18.07.2020: 13:30-14:00 Uhr

Qualifying, Samstag, 18.07.2020: 14:10-14:25 Uhr

Rennen, Sonntag, 19.07.2020: ab 14:00 Uhr über 25 Runden

Großer Preis von Spanien: Márquez gewinnt erstes freies Training - Rossi weit zurück

Weltmeister Marc Márquez hat das erste freie Training der neuen MotoGP-Saison für sich entschieden. Der 27-jährige Honda-Pilot drehte im spanischen Jerez die schnellste Runde. Hinter Márquez landeten Maverick Viñales (Yamaha) und Cal Crutchlow (LCR-Honda). Motorrad-Legende Valentino Rossi (Yamaha) fuhr nur auf den 13. Platz. Die ersten 19 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde. | Zum kompletten Bericht

