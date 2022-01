Nach einem Trainingssturz mit einer Geländemaschine Anfang November war bei Márquez eine Beschädigung des Sehnervs festgestellt worden - er sah doppelt (Diplopie).

In den letzten Wochen wurde sein Zustand besser, Márquez war bereits auf dem Ponts Circuit in Lleida/Katalonien mit einer Motocross-Maschine unterwegs, danach in Portimao/Portugal auch auf einer asphaltierten Rennstrecke.

Der 28-Jährige hat seit seinem Sieg in Misano/Italien am 24. Oktober nicht mehr auf einer MotoGP-Maschine gesessen.

Die Augen-Behandlung war nach Teamangaben ein "voller Erfolg". Das habe eine Untersuchung am Montag ergeben.

(SID)

