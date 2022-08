Anders als bei der Formel-1-WM, in der Sprintrennen seit 2021 bei wenigen Grand-Prix-Stationen ausgetragen werden und zur Ermittlung der Startposition dienen, sollen die kurzen Distanzen in der MotoGP ab 2023 bei jedem Rennen am Samstag stattfinden und eigens in die Wertung eingehen.

Geplant ist ein Lauf über die Hälfte der Grand-Prix-Distanz, die Fahrer erhalten dementsprechend die halbe Punktzahl des eigentlichen Rennens.

Die neue Saison soll im kommenden März in Portimao/Portugal beginnen.

(SID)

