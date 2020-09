Valentino Rossi hat gegrübelt. Lange gegrübelt. "Wenn du auf das Geburtsdatum der anderen Fahrer schaust, sagst du dir: Vielleicht ist es Zeit, daheim zu bleiben", erzählte der italienische Superstar in Barcelona und schmunzelte. Aber noch ist es nicht so weit, die Motorradfans können aufatmen. "The Doctor" hat unterschrieben und bleibt der MotoGP erhalten.

Rossi, 41, will mindestens noch ein Jahr fahren. Damit das geht, steht auf seine alten Tage eine Luftveränderung an, ein Wechsel zu Petronas-Yamaha, im Werksteam der Japaner ist ab 2021 kein Platz mehr.

"Es ändert sich nicht viel. Die Farbe des Motorrads", so Rossi. Aquamarin statt Schwarz heißt es im kommenden Jahr, wenn der Nationalheld in seine 26. (!) WM-Saison geht. Von Enttäuschung wegen der Versetzung ins Kundenteam keine Spur. "Der Schritt ist gut für mich. Ich kriege die volle Werksunterstützung", sagte Rossi.

Er hat weiter Spaß am Fahren. Er kann mithalten, beim Großen Preis von Katalonien schied er am Sonntag nach einer starken Vorstellung auf Platz zwei liegend aus. "Aber es ist natürlich nicht mehr so wie vor zehn, 15 Jahren, als ich zehn Rennen in einer Saison gewinnen konnte", sagte der neunmalige Weltmeister. Mit der erträumten Nummer zehn wird es wohl nichts mehr, das ist Rossi längst klar.