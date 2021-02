Schumacher in Pink? Haas-Team erhält womöglich neuen Sponsor

Grundsätzlich will Cortese, Weltmeister in der Moto3 (2012) und in der Supersport-Klasse (2018), irgendwann wieder Rennen fahren. "Mein Wunsch ist es, mit einem wettbewerbsfähigen Team auf ein Motorrad zu steigen", sagte der langjährige Moto2-Pilot.