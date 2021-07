13 Runden vor Schluss ist Millan mit seinem Motorrad gestürzt, konnte aber wieder aufstehen. Als er die Strecke verlassen wollte, raste ein anderer Fahrer in ihn hinein und verletzte ihn schwer.

Millans Team Cuna de Campeones schrieb auf Twitter. "Wir werden uns immer an dein Lächeln erinnern, an dein großes Herz und deine Professionalität. Ruhe in Frieden, Hugo. Du wirst für immer in unseren Herzen bleiben."

Der 14-Jährige galt als großes Talent im Motorrad-Rennsport.

(SID)

