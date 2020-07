Trotz der Corona-Pandemie wird das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wie geplant zwischen dem 24. und 27. September stattfinden. Allerdings sind bei dem Event in diesem Jahr keine Zuschauer zugelassen. "Wir werden sie besonders vermissen, denn mehr als bei jeder anderen Motorsport-Veranstaltung sind die Zuschauer beim 24-Stunden-Rennen Teil des Erlebnisses", sagte Rennleiter Walter Hornung.

Übertragen wird die Veranstaltung wie in den Vorjahren vom Fernsehsender "Nitro", der aufgrund der fehlenden Fans seine Berichterstattung umfangreicher gestalten will. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit auch für die Auflage 2021, ein Umtausch ist möglich. Das teilten die Organisatoren um den ADAC Nordrhein am Donnerstag mit.

(SID)

