Die Welt bangt weiter um das Leben des ehemaligen Formel-1-Fahrers und Paralympics-Siegers Alessandro Zanardi, der aktuell im Krankenhaus in Siena im künstlichen Koma liegt. Nun hat sich dessen Sohn Niccolò Zanardi mit einem emotionalen Instagram-Post zu Wort gemeldet. Auf dem Bild hält er die Hand seines Vaters und schreibt dazu: "Ich lasse diese Hand nicht los."

Außerdem schreibt Niccolò Zanardi: "Komm' schon Papa, auch heute einen kleinen Schritt nach vorne."

Alessandro Zanardi war am Freitag bei einem Handbike-Rennen mit einem LKW zusammengestoßen. Er wurde mit schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus nach Siena gebracht, wo er seitdem im künstlichen Koma liegt.

Nach Angaben der Ärzte droht der vierfache Paralympics-Sieger beide Augen zu verlieren. Über den genauen Zustand Zanardis wollen die Mediziner vorerst keine täglichen Auskünfte mehr geben.

Zuvor hatte sich auch Papst Franzikus in einem persönlichen Brief, den die "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch veröffentlichte, an Zanardi gewendet und den Italiener, für seine Art mit Schicksalsschlägen umzugehen und sich davon wieder zu erholen, gewürdigt.

