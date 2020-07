Alex Zanardi ist am Freitag auf eine Intensivstation verlegt worden

Der Zustand des ehemaligen Formel-1-Fahrers und Paralympics-Sieger Alex Zanardi, der vor einem Monat bei einem Unfall mit seinem Handbike schwer verunglückte, hat sich verschlechtert. Er wird nun als "instabil" bezeichnet. Das geht aus einer Bekanntgabe des Valduce-Krankenhauses in Como hervor, in das Zanardi vor wenigen Tagen verlegt worden war.

Alex Zanardi wurde deshalb am Freitag kurzfristig in das knapp 60 Kilometer entfernte San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand transportiert, wo die Weiterbehandlung auf der dortigen Intensivstation erfolgen soll.

In dem kurzen Statement sagt Krankenhaus-Leiter Claudio Zanon: "Angesichts des instabilen Zustands von Alex Zanardi und nach Beratung mit Dr. Franco Molteni [...] haben wir die Verlegung des Sportlers angeordnet. [...] Es wurde festgelegt, dass ab sofort keine Informationen mehr über den Fall veröffentlicht werden."

Zanardi hatte im Juni bei einem Unfall in der Toskana die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Er erlitt dabei schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen und lag zwischenzeitlich im künstlichen Koma. 2001 hatte der heute 53-Jährige bei einem schweren IndyCar-Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren.

