02/10/2020 AM 15:34

"Seinem Vater gehört die Rennstrecke und man sieht, wie er diesen Kerl mit aller Kraft gegen eine Mauer knallt. Lebenslange Sperre für diese beiden Idioten bitte", fordert Button und bezieht sich dabei auch auf die besagte Schlägerei im Parc Fermé , an der Corberis Vater unbestätigten Berichten zufolge direkt beteiligt gewesen sein soll.

Auf Twitter erhält Button nicht nur von zahlreichen Followern Zustimmung. Auch McLaren-CEO Zak Brown schreibt: "Ich stimme dem voll und ganz zu." Andere wie Formel-E-Champion Jean-Éric Vergne schreiben: "So etwas darf nicht sein. Ich bin schockiert und hoffe, dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden."

Giedo van der Garde, 2013 Stammpilot in der Formel 1, äußert sich ebenfalls auf Twitter: "Ich bringe den Kindern, die ich betreue, immer bei, dass man beim Rennen immer auf Respekt achten sollte. Ich habe in meinem Auto viel geflucht, mit meinem Helm auf dem Kopf, aber man sollte immer die Ruhe bewahren."

Corberis Verhalten sei ein Beispiel dafür, "wie kein Fahrer sein sollte", schimpft van der Garde. "Wirklich inakzeptabel, er sollte für lange Zeit gesperrt werden." Eine Entscheidung darüber wird in der FIA-Kart-Kommission gefällt, die am Montagnachmittag eine offizielle Untersuchung des Vorfalls in Lonato ankündigte.