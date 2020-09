Motorsport

Monza: Ferrari könnte persönlichen Pole-Rekord aufstellen

Formel-1-Weltmeister und aktueller WM-Führender Lewis Hamilton hat am Sonntag beim Großen Preis von Italien die Chance, seine Rekorde weiter auszubauen. Bislang startete der Brite in Monza sechsmal von der Pole Position – mehr als jeder andere Fahrer. Ferrari hingegen könnte mit einer Pole zum dritten Mal in Folge beim Heimspiel von ganz vorne starten.

00:01:07, 1 angesehen, vor 23 Minuten