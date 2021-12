Motorsports

Abu Dhabi GP - Bernie Ecclestone kritisiert Mercedes für Protest und nimmt Michael Masi in Schutz

Der ehemalige F1-Chef Bernie Ecclestone übt nach dem viel diskutierten WM-Finale in Abu Dhabi harsche Kritik am Mercedes-Team. Durch den Protest wirke es nun so, dass Mercedes "schlechte Verlierer" seien. Gleichzeitig nimmt er Renndirektor Michael Masi in Schutz.

00:01:08, vor einer Stunde