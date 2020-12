Nach mehreren Krankenhaus-Verlegungen wird der ehemalige Formel-1-Fahrer, der 2001 bei einem Champ-Car-Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verlor, aktuell in der neurochirurgischen Abteilung von Padua behandelt.

Das Krankenhaus liegt damit nur rund 10 Kilometer von Zanardis Wohnort entfernt. Als nächstes hoffen die Ärzte laut dem Bericht, dass der 54-Jährige bald wieder sprechen kann. Zur Zeit werde dies noch durch ein Loch in der Luftröhre verhindert.

24/09/2020 AM 11:36

Der viermalige Paralympics-Sieger hatte bei dem Unfall in der Toskana am 19. Juni die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Er erlitt dabei schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen und musste mehrfach im Gesicht und am Schädel operiert werden.