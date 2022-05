Motorsports

Charles Leclerc - Formel-1-Pilot crasht Ferrari von Niki Lauda beim Grand Prix Historique

Beim traditionsreichen Grand Prix Historique fährt der WM-Führende der Formel 1, Charles Leclerc, den Ferrari von Niki Lauda - und landet mit dem Ferrari 312T in der Rascasse-Kurve in der Wand. Die Straßen in seiner Heimatstadt bleiben weiterhin kein gutes Pflaster für den 24 Jahre alten Monegassen.

00:00:28, vor 36 Minuten