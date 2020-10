Wir haben gesehen, wie spannende neue Meisterschaften entstanden sind, die umweltfreundlicher sein sollen. Zum Beispiel die schnell expandierende Formel E, die ihre vollelektrische Serie in alle vier Ecken der Welt gebracht hat.

Der Gründer der Formel E, Alejandro Agag, besteht darauf, dass die Zukunft des Motorsports durch erneuerbare Energien angetrieben wird - ein Hinweis darauf, dass in den nächsten Jahrzehnten weitere Veränderungen anstehen.

"Der Motorsport wird elektrisch sein", sagt er gegenüber Eurosport. "Elektroautos werden von der breiten Öffentlichkeit langsamer akzeptiert, aber es wird sehr schnell gehen. Wir arbeiten daran, dies voranzutreiben und zu beschleunigen. Wenn das geschieht, muss der Motorsport elektrisch sein. Ich denke, es wird auch andere Serien geben, aber es wird ein klassischer Motorsport sein müssen."

Mit dabei bei ihrer elektrisch betriebenen Mission ist Extreme E, bei der e-Geländewagen in den entlegensten und unwirtlichsten Teilen der Welt Rennen fahren werden. Jetzt, im Jahr 2020, beginnen sogar fliegende Elektroautos Einzug in unsere Motorsportwelt zu halten. Dank der neuen Motorsportserie Airspeeder könnte es sein, dass ab 2021 elektrische Technik an unseren Himmeln zum Einsatz kommt.

DER WANDEL STEHT VOR DER TÜR

Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) wurde erfolgreich auf der Basis von Lärm, Schmutz und wilden Maschinen gegründet. Die Serie wird sich allerdings ändern, wenn die Hybridtechnologie 2022 auf den Plan tritt, was die größte Änderung der technischen Vorschriften seit der Ankunft der Gruppe A im Jahr 1987 darstellt.

Das sehr erfolgreiche Ford-M-Sport Rallye-Team mit Sitz in Großbritannien ist eine der treibenden Kräfte dieser Hybridtechnologie. Das von Ford unterstützte Team ist sowohl mit Auszeichnungen als auch mit Rallye-Erfahrung reich gesegnet; es hat verschiedene Titel gewonnen, darunter die Hersteller- und Fahrer-Meisterschaft 2017 und die Fahrer-Meisterschaft 2018.

"Es handelt sich um ein völlig neues Regelwerk, bei dem es nicht nur um den Hybrid, sondern um das gesamte Rallyeauto geht", erklärt Richard Millener, Leiter des M-Sport-Teams, gegenüber Eurosport. Das Team arbeitet derzeit hart an der Entwicklung ihrer Ford Hybridmaschine 2022, die bei Veranstaltungen auf der ganzen Welt eingesetzt werden soll.

Es war eine große Herausforderung durch die Tatsache, dass wir alles für 2022 ändern und eine weitere Energiequelle einführen, die wir noch nie zuvor hatten.

Das M-Sport-Team möchte die maßgebliche Rolle erwähnen, die Ford hier bei der Einführung der Technologie spielt, wobei der Hersteller die Hybrid-Implementierung zusammen mit der FIA vorangetrieben hat.

"Wir sind nur etwa 200 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich, und wir greifen auf die gesamte Expertise des Ford-Konzerns zurück, die großartig ist", sagt er. "Hoffentlich wird es uns ermöglichen, ein weiteres erfolgreiches Auto zu bauen. Das letzte Mal, als das Reglement so geändert wurde, gewann unser Auto zwei Jahre hintereinander die Meisterschaft."

FORD TREIBT WRC HYBRID-TECHNOLOGIE VORAN

In diesem Jahr wurde die WRC-Saison für vier Monate unterbrochen und während dieser Unterbrechung durften die Teams ihre Entwicklung fortsetzen. Richard sieht dies als positiv an, da er und Ford sich an die Arbeit an der Hybridtechnologie machten und mit der Feinabstimmung der Details begannen.

"Das war ein wirklich guter Zeitpunkt für uns, uns stark auf das neue Auto für 2022 zu konzentrieren", sagt er. "Wir hatten eine gute Zeit, die wir damit verbringen konnten, und wir haben gelernt, noch mehr zusammenzuarbeiten."

"Ohne sie [Ford] und ihre Unterstützung wäre es nicht möglich. Sie haben so viele Ressourcen, und wir sind darauf angewiesen, mit ihnen zusammenarbeiten. Der Großteil unserer Technologie, unserer Arbeit und der Verbesserung des Designs unserer Hybridkonstruktion stammt von unseren Ford-Konstruktionskollegen."

WASSERSTOFFANTRIEB SOLL 2024 IN LE MANS STARTEN

Die WRC ist nicht die einzige Meisterschaft, bei der die eingesetzte Technologie neu überdacht wird. Auch die 24 Stunden von Le Mans und ihr Initiator und Präsident des Automobile Club de l'Ouest, Pierre Fillon, streben nach nachhaltiger Technik.

Mit der Mission H24 wird das größte Langstreckenrennen der Welt im 24-Stunden-Rennen 2024 eine Klasse von ausschließlich wasserstoffbetriebenen Autos antreten lassen - ziemlich passend zu ihrem Namen und der Heimat grundlegender Technologien im Motorsport.

"Wir haben keine andere Wahl [als uns weiterzuentwickeln]", sagt Pierre Fillon. "Die 24 Stunden von Le Mans sind die Heimat der Innovation, und wenn der Motorsport nicht mit der Innovation des Rennsports einhergeht, dann gibt es für den Sport keine Zukunft."

"Le Mans hat der Automobilindustrie einige große technologische Fortschritte gebracht. Wir haben das Rennen der Einführung von Bremsscheiben zu verdanken, nachdem sie in der Auflage von 1953 eingesetzt wurden. Dann, in den sechziger Jahren, einer Zeit der Ford-Dominanz, wurden Quarzjod-Scheinwerfer erfunden. 1998 war der Hybridmotor an der Reihe - etwas, das entscheidend dazu beigetragen hat, die DNA der Autos der Zukunft zu verändern."

"Wir arbeiten seit 2017 an der Wasserstofftechnologie,“ sagt Fillon. „Wir sind überzeugt, dass wir eine Übergangszeit für die Null-Emissions-Technologie benötigen. Wir halten unser Projekt für unglaublich wichtig, um die Null-Emissions-Projekte in der Autoindustrie zu beschleunigen."

PROJEKT-E

Ein weiterer Neuankömmling im elektrischen Rennsport ist Projekt-E, die elektrische Version des klassischen Rallycross. Es ist keine Überraschung, dass dieses faszinierende Unternehmen von einigen großen Namen der Branche unterstützt wird. So fuhr Ken Block bei der ersten Veranstaltung in Holjes im August den Ford Fiesta ERX und wurde tatsächlich zum Sieger des ersten Rennens gekürt. In der Tat dominierte Ford die erste Runde der Serie mit einer Top-Drei-Sperre auf dem Podium, was zeigt, dass die internationalen Spitzenreiter der Automobilindustrie ernsthafte Anstrengungen unternehmen, um im Motorsport innovativ zu sein.

Projekt-E ist seit über einem Jahrzehnt in der Pipeline und war ein sorgfältig geplantes Projekt, das mit technologischen Fortschritten gefüllt war, an die sich die Ingenieure anpassen mussten.

Dies ist nicht das einzige innovative und ehrgeizige Projekt, an dem das Team von Ford beteiligt war. Brian Novak ist ein Motorsport Supervisor, der mehrere technische Teams bei Ford Performance leitet und die Projekte Mustang Cobra Jet 1400 und Mustang Mach-E 1400 beaufsichtigt hat.

"Die Ziele dieser beiden Programme waren Lernprüfstände für die Ford Motor Company und Ford Performance."

Wir haben für uns bei Ford Performance einen Prüfstand gestartet, um zu lernen, wie man ein Super-Hochleistungs-Elektroauto fährt, aber auch, um dieses Wissen zurück in den Mainstream zu transferieren.

Der Hersteller lernt ständig dazu und setzt Batterien ein, um ein besseres Verständnis für seine Konfiguration und Fähigkeiten zu entwickeln.

"Eine sehr wichtige Sache bei Elektrofahrzeugen ist, wie man sie kontrolliert", sagt er. "Aus der Sicht der Antriebsstrangsteuerung und der Reichweite. Das ist sehr wichtig."

ELEKTRISCHE FLIEGENDE AUTOS

Darüber hinaus gibt es noch weitere Motorsporttechnologien zu erforschen, darunter den Airspeeder, der die erste fliegende Autorennserie der Welt werden könnte. Ihr Gründer und Geschäftsführer Matthew Pearson ist zuversichtlich, dass ihre Technologie die Mission, fliegende Taxis zu haben, auch in naher Zukunft vorantreiben wird - was zeigt, dass mehr Anstrengungen unternommen werden, den Motorsport neu zu erfinden.

"Ich wollte durch den Rennsport einen Mechanismus schaffen, um das ultimative fliegende Auto zu schaffen", sagt er. "Die fliegenden Autos, die sich die Menschen verzweifelt wünschen, die Fantasiefahrzeuge, die jeder gerne besitzen, fahren, fliegen würde - Airspeeder ist der Schmelztiegel, um dies zu schaffen."

Airspeeder testet derzeit sein unbemanntes MK3-Design, das ein maßstabsgetreues Modell des MK4-Speeder ist. Im Jahr 2021 und darüber hinaus werden sie in einigen der spektakulärsten Landschaften der Welt starten, wobei ihr erster von einem Piloten durchgeführter Flug im nächsten Jahr stattfinden wird.

Der Motorsport befindet sich derzeit an einem Scheideweg.

"Airspeeder kann die Antwort darauf sein, was der Höhepunkt des Motorsports im 21. Jahrhundert ist. Wir fahren ein 2D-Rennen und wandeln es in ein 3D-Format um", sagt Pearson.

Airspeeder wird auf rein elektrischer Technologie fahren, was beweist, dass der Motorsport einen weiteren Schritt weg von fossilen Brennstoffen macht.

"Die Technologien sind transformativ mit Kollisionsvermeidungstechnologien, autonomen Fahrzeugen und Innovationen im Bereich der elektrischen Batterien, die den Übergang in eine nachhaltige Zukunft bewegen", sagt er.

Mit Fahrzeugen wie Ford, M-Sport und Airspeeder wollen die kommenden Generationen einen schnellen und furiosen Sport betreiben, der besser für unseren Planeten ist, der den neuesten Stand der Technik einführt und der die Ingenieure bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten testet, um sportliche Größe zu erreichen.

Autor: Helena Hicks

