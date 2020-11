Seit den 1950er Jahren ist der Motorsport ein Bereich, an dem neue Technologien verfügbar sind, bevor sie auf den breiteren Markt kommen; LED-Scheinwerfer etwa wurden eigentlich für die 24 Stunden von Le Mans entwickelt, bevor sie in den Automobilsektor eingeführt wurden.

Daher ist bei Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt das Sicherheitsniveau viel höher, was zum Teil dem technischen Fortschritt zu verdanken ist.

Kevin Harvick ist der NASCAR Series Sprint Cup-Meister 2014 und nimmt seit 2001, als er sein Sprint Cup-Debüt gab, professionell an Rennen teil. Jetzt fährt er einen Ford Mustang. Während seiner Zeit im Fahrerlager hat er die enorme Entwicklung in Bezug auf Material und Ausrüstung miterlebt. Das reicht von scheinbar kleinen Innovationen wie einem Neun-Punkt-Gurtband bis hin zu neuen leichten Helmen und Kameras, die dem Team Echtzeitaufnahmen liefern.

"Ich habe die Entwicklung und die Anstrengungen gesehen, die unsere Branche in die Sicherheit investiert hat - der Helm war für mich eine der größeren Auswirkungen, weil ich einige Probleme mit meinem Nacken hatte", sagt Harvick gegenüber Eurosport. "Mein Helm ist jetzt viel leichter und leiser - er ist 20 Dezibel leiser als der Helm, den ich vorher trug. Das hilft bei Kommunikation und Müdigkeit im Nacken. Ich habe keine Nackenprobleme mehr, und ich glaube nicht, dass ich ein Hörproblem habe, denn ich kann tatsächlich im Inneren des Helms hören, anstatt nur das Motorengeräusch zu hören!"

Harvick blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück und ist heute eines der bekanntesten Gesichter der NASCAR und rangiert in den Top 10 der meist ausgezeichneten Fahrer der Serie. Wenn er Rennen fährt, vertraut er sein Leben seiner Ausrüstung an.

"Sie sitzen im Grunde genommen in einem Kokon, der an Ihren Körper angepasst ist."

Ich sage den Leuten immer wieder, dass ich mich in meinem Rennwagen wohler fühle als in meinem Straßenauto, weil er für mich gebaut wurde.

"Es sind diese großen Wracks mit hoher Aufprallkraft, auf die sie sich vorbereiten wollen, damit sie sicherstellen, dass alles richtig ist - sie stellen sicher, dass sie den Neun-Punkt-Gurt haben, den wir unter dem Gesichtspunkt des Sicherheitsgurtes tragen, oder die Art von Schaumstoff, die sie in Ihrer Kopfstütze verwenden, um sicherzustellen, dass Sie bei einem Aufprall keine Gehirnerschütterung bekommen."

Nun ist der Motorsport an einem bemerkenswerten Punkt, an dem der Einsatz bahnbrechender Wissenschaft zur Leistungssteigerung umgesetzt wird.

Neue Technologie für eine neue Ära

Die FIA - der Dachverband der Formel 1 - führte eine Reihe von Technologien zur Verbesserung von Sicherheit und Leistung ein. Eine der größten Neuerungen ist die Implementierung von LED-Leuchten in das Cockpit-Armaturenbrett eines F1-Autos, um den Fahrer auf sich ändernde Streckenbedingungen aufmerksam zu machen - zum Beispiel ein Safety Car oder eine rote Flagge.

Ein weiterer aufregender Fortschritt kommt von der Automobilfirma Ford, die derzeit einen Helm entwickelt, der in der Lage ist, die Hirnaktivität zu messen, wovon sich die Leistung des Fahrers übertragen lässt.

Dieses Gerät wird EEG-Helm genannt und nutzt die Alphawellen des Gehirns, um anzuzeigen, wie gut ein Fahrer auf einem bestimmten Teil der Strecke oder der Rallye-Sonderprüfung abschneidet.

"Wir arbeiten seit zwei oder drei Jahren daran", sagt Yates Buckley, Forschungsleiter bei Unit9 - einem Unternehmen, das Ford bei der Entwicklung dieses bemerkenswerten Geräts unterstützt. "Der Anfang davon war der Versuch, einen Einblick zu bekommen, wie es aus der Sicht des Fahrers ist, wie es ist, ein Fahrer zu sein, und was in den Köpfen der Fahrer passiert, während sie an Wettkämpfen teilnehmen."

Die Wissenschaft hinter der Erfindung ist das EEG (Elektroenzephalogramm), welches Hirnströme misst, etwas, das traditionell überhaupt nicht mit dem Motorsport zu tun hat. Offen gesagt, diese faszinierende Erfindung ist eine Erfindung, die nie mit dem traditionellen Motorsport gepaart worden wäre.

"Wir mussten die Art und Weise, wie wir das EEG erfassen, neu erfinden", sagt Buckley. "Wenn Sie das EEG im Krankenhaus messen, haben Sie diesen großen Raum. Es gibt keine Einmischung und Sie sitzen in einer sehr ruhigen Position. Selbst diese kleinen Gelbehälter können nicht auf eine Rennstrecke übertragen werden - sie sind sperrig und schwer und anfällig für Lärm aus der Umgebung."

Sie befinden sich nun in der Phase, in der dieses Gerät an Fahrern getestet wurde, unter anderem an dem Rallye-WM-Piloten Gus Greensmith.

"Wir mussten einen Messwerkzeugkasten bauen, mit dem wir die Beziehungen zwischen Fahrer, Auto und Strecke auseinandernehmen und Informationen über das Geschehen herausfiltern können", sagt Buckley. "Das war der Kern der Bemühungen - der Versuch, lesbare Metriken zu erstellen und was für den Fahrer nützlich ist, um ihn zu unterstützen."

Greensmith - der für das von Ford unterstützte M-Sport-Team fährt - war von Anfang an in das Projekt involviert und ist der Meinung, dass dies ein „Werkzeug ist, das seine Fahrkünste in Zukunft unterstützen wird. Es ist offensichtlich, dass er von dieser neuen Methode der Leistungsmessung fasziniert ist.

"Ich habe einige der ersten Tests in der Testanlage von M-Sport durchgeführt", sagt Greensmith. "Ich trug den Helm und sie studierten die Alphawellen und die Ergebnisse. Es war wirklich interessant, genau zu sehen, welche Informationen ich dadurch erhielt."

Als Fahrer wäre er in der Lage zu bestimmen, welchen Fitness-Level er besitzt und welchen Bereichen der Rallye-Prüfung oder -strecke er mehr Aufmerksamkeit widmen muss.

"Es gibt so viele äußere Faktoren, die Ihre Konzentration beeinträchtigen", sagt Greensmith gegenüber Eurosport.

Sie können einen Ausgangswert haben und diesen vom Beginn der Sonderprüfung bis zum Ende der Sonderprüfung vergleichen - in Form einer Zwischenzeit oder großer Gefälle, dann können Sie sich die Daten ansehen und Ihr Konzentrationsmuster erkennen.

Der EEG-Helm befindet sich in der Phase, in der Greensmith und andere Fahrer ihn auf Rallye-Etappe getestet haben, damit die Forscher wichtige Informationen aus den Experimenten gewinnen können.

"Das Gefühl war nicht anders als bei einem anderen Helm", sagt er. "Ich würde es auf jeden Fall nutzen, da es mir als Fahrer und den Ingenieuren helfen würde, das Auto zu verbessern. Wir wären in der Lage, viel schneller zu erkennen, warum wir nicht oder warum wir wirklich gut abschneiden. Je schneller wir diese Dinge erkennen, desto schneller verbessern wir uns oder desto schneller machen wir in Zukunft Fortschritte."

Aniruddh Ravindran verfügt über eine Ausbildung in biomedizinischer Technik in den Neurowissenschaften und arbeitete als Forschungswissenschaftler im Forschungsteam Brain-Machine Interfaces von Ford.

"Es geht darum, die elektrische Aktivität des Gehirns aufzuzeichnen", sagt Ravindran. "Man kann dies in jedem Teil des Gehirns ausmessen, und diese Signale können analysiert werden, um zu verstehen, was die Gehirnaktivität bedeutet."

Diese Forschung ist nicht unbedingt neu. Laut Ravindran beschäftigen sich Wissenschaftler seit einem Jahrhundert damit, um Störungen und Krankheiten des Gehirns zu diagnostizieren. Der neue Aspekt betrifft jedoch die Gehirnfunktion und den Motorsport und die Nutzung der beiden zur Verbesserung der Fahrerleistung.

"Die meiste Forschung und Anstrengung wurde im akademischen und medizinischen Bereich unternommen", sagt er. "Die Technologie zur Aufzeichnung der Hirnaktivität hat sich sehr stark weiterentwickelt. Gegenwärtig gibt es nun Hardware, bei der man einfach eine Kappe auf dem Kopf tragen und die Elektroden anbringen kann, um die elektrische Aktivität des Gehirns aufzuzeichnen. Wenn man sich diese Signale ansieht, kann man eine Menge darüber sagen, was vor sich geht. Es bewegt sich wirklich von medizinischen Bereich zu kommerziellen Bereichen."

Es mag noch einige Jahre dauern, bis wir Rennfahrer bei Veranstaltungen den EEG-Helm von Ford tragen sehen, aber die Fortschritte, die mit dem Konzept erzielt wurden, sind erstaunlich.

Aus Gesprächen mit den Ford-Piloten Harvick und Greensmith geht klar hervor, dass der Motorsport sein Augenmerk auf die Verbesserung der Sicherheit gerichtet hat. Jetzt, da diese Fortschritte gemacht wurden, können Unternehmen wie Ford die Wissenschaft nutzen, um die Leistung der Fahrer in Zukunft zu verbessern und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Athleten auf lange Sicht immer noch so sicher wie möglich sind.

Autorin: Helena Hicks

