Früher waren Nachhaltigkeit und Motorsport zwei absolute Gegensätze, aber in den letzten Jahren ist der Sport gezwungen gewesen, seine Verhaltensweisen neu zu bewerten. Dazu gehört alles, vom Fliegen von weniger Teammitgliedern rund um die Welt bis hin zur Verwendung verschiedener Karosserieverbundwerkstoffe.

Eine der Serien, die diesen Wandel vorantreiben, ist Extreme E, gegründet von Alejandro Agag, der auch die Formel E ins Leben gerufen hat. Die Meisterschaft hat in den vergangenen 18 Monaten hart daran gearbeitet, Methoden zu entwickeln, um sie für ein neues Motorsport-Unternehmen, das 2021 an den Start gehen wird, so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.

In der radikal neuen Rennserie werden elektrische SUVs in extremen Umgebungen auf der ganzen Welt antreten, wie zum Beispiel auf der grönländischen Eiskappe, die bereits durch Klima- und Umweltprobleme beschädigt oder beeinträchtigt wurde.

"Extreme E spricht mehr den Verbraucher an, denn man kann kein einsitziges Formel-E-Auto kaufen, wie es jeder gerne tun würde", sagt ihre Kommunikationsleiterin Julia Fry. "Wir haben uns für einen anderen Fahrzeugtyp entschieden, weil SUVs das am schnellsten wachsende Konsumentensegment für Autokäufe und auch das schlechteste für die Umwelt sind."

Wissenschaft und Forschung sind ein klarer Schwerpunkt für Extreme E. Statt mit dem Flugzeug werden sie mit einem Frachtpassagierschiff namens St. Helena zu jedem Rennort reisen.

"Wir haben 18 Monate damit verbracht, sie durch eine komplette Überholung so neu wie möglich und so effizient und emissionsarm wie möglich zu machen", sagt Fry. "Sie kann die gesamte Fracht mitnehmen - das ist eine gewaltige operative Aufgabe, aber sie bedeutet, dass wir nicht alles fliegen müssen, was viele Serien tun."

Ebenfalls an Bord des Schiffes ist ein Forschungslabor, das es Wissenschaftlern aus aller Welt ermöglichen wird, Ozeanstudien durchzuführen, während das Schiff zwischen verschiedenen abgelegenen und faszinierenden Orten hin- und herfährt. Sie haben gerade einen offenen Aufruf dazu veröffentlicht, in dem sie Interessenten ermutigen, sich zu bewerben.

"Hinter den Kulissen versuchen wir vor allem, unseren Verbrauch zu verringern", sagt Fry.

Wir haben den Auftrag, bis zum Ende unserer ersten Saison netto keine Kohlendioxidemissionen zu produzieren.

Wenn alle Augen der Technologie- und Motorsport-Gemeinschaft auf sie gerichtet sind, wird es interessant sein zu sehen, wie Extreme E das Gesicht des Sports und darüber hinaus verändert.

BRITISCHE TEAMS STREBEN NACH MEHR NACHHALTIGKEIT

Eine ebenso wichtige Aufgabe hat das von Ford gesponserte M-Sport-Team, das seinen Sitz im Vereinigten Königreich hat. Es zeigt, dass jedes Team auf der ganzen Welt versuchen kann, etwas zu bewirken.

"Der Motorsport wird nicht unbedingt als der grünste Sport angesehen, den es gibt", sagt Teamchef Richard Millener. "Wir sind ein Privatunternehmen, das von Ford mit der Leitung des Teams beauftragt ist. Das bedeutet für die Logistik, den Transport und den Betrieb des Teams, dass wir das selbst zu verantworten haben."

Einer der Bereiche, auf den sie sich konzentrieren, ist die Rationalisierung ihrer Anstrengungen zur Verringerung ihres CO2-Fußabdrucks, der laufenden Kosten und der Zahl der Teammitarbeiter, die zu Rallyes und Veranstaltungen rund um den Globus reisen.

Ein Schritt, den sie unternommen haben, ist die Änderung ihrer Servicestrukturen - die bei einer normalen Motorsportveranstaltung als Boxen dienen würden - von permanent zu temporär.

"Wir haben uns von festen Strukturen wegbewegt und sind jetzt mobil durch ein aufblasbares System", sagt Millener. "Sie werden sich vielleicht fragen, warum das nachhaltig ist, aber effektiv kann man die gleiche Menge an Aufbau in einem Vierteltonner statt in zwei Lastwagen unterbringen, also haben wir tatsächlich zwei Lastwagen eingespart, die in Europa unterwegs sind, was im Laufe der Saison eine große Verbesserung darstellt."

Millener ist der Ansicht, dass zwar die bedeutenden Verbesserungen wie die Veränderung der Infrastruktur wichtig sind, dass aber kleinere Verbesserungen bis hin zur Verwendung wiederverwendbarer Materialien ebenso wichtig sind.

"Früher nahmen wir zu jeder einzelnen Rallye einen Koch mit, aber jetzt nehmen wir eine Küche mit und wir beschäftigen bei jeder Veranstaltung einen einheimischen Koch - sie reisen nicht, sie haben keine langen Wege", sagt er. "Wir haben gerade Emaillebecher für das gesamte Team gekauft, damit sie ihren Kaffee - den sie anscheinend brauchen - in einem wiederverwendbaren Becher statt in Papierbechern haben können."

Trotz der beispiellosen Herausforderungen, denen sich das Team im Jahr 2020 im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gegenübersah, ist es nach wie vor ständig bestrebt, besser und umweltfreundlicher zu werden.

Es ist nicht nur das Rallyeauto, sondern die gesamte Umwelt, in der wir uns befinden - es gibt so viele Elemente und Unternehmen, die wir als Motorsportteam nutzen, und wir schauen uns jedes einzelne an und denken darüber nach, wie wir nachhaltiger sein können.

Jetzt ist klar, dass das Team zeigt, wie mehr Motorsport-Teams Schritte unternehmen können, um umweltfreundlicher zu werden.

FOUR MOTORS JETZT MIT BIOKRAFTSTOFF-TECHNOLOGIE

In Deutschland hat ein Motorsportteam hart daran gearbeitet, die Rennen, an denen es teilnimmt, neu zu erfinden. Four Motors, zu dem nun ein Trio von Bioconcept-Cars gehört, verwendet bei Rennen auf dem berühmten Nürburgring Biokraftstoffe anstelle von Erdöl. Im Tank liefert der Kraftstoff von CropEnergies mit seiner 20-prozentigen Ethanol-Beimischung eine nachhaltige Rennleistung von 20% weniger CO2 und 80% weniger Feinstaub.

Dies ist jedoch nicht die einzige massive Veränderung, die Four Motors vorgenommen hat. Beim jüngsten 24h-Rennen auf dem Nürburgring präsentierte das Team bei seinem Porsche Cayman 718 GT4 CS MR den ersten Bodykit aus Naturfasern.

Das Team hat Thomas von Löwis an der Spitze, der als ehemaliger DTM-Rennfahrer weiß, was ein gutes Auto ausmacht.

"Wir haben das Unternehmen 2003 gegründet, und von Anfang an ist Smudo für uns Rennen gefahren", sagt er gegenüber Eurosport. Smudo ist Rapper der unglaublich erfolgreichen deutschen Band "Die Fantastischen Vier. "Er ist ein sehr guter Rennfahrer, und ich arbeite mit ihm seit 2000 zusammen, als er seine eigene Rennkarriere begann."

Den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Technologie machten sie, als sie 2003 mit einem VW-Käfer auf dem Nürburgring, in der so genannten Grünen Hölle, Rennen fuhren. Sie hatten vorne einen Vierzylindermotor, der aber im Gegensatz zu den traditionellen fossilen Brennstoffen mit Biodiesel betrieben wurde.

In dem Bestreben, noch nachhaltiger zu werden, machten sie sich 2005 daran, das erste Bioconcept-Auto zu schaffen, das ein mächtiger Ford Mustang war und bei dem Komponenten aus Naturfasern wie Flachs verwendet wurden.

"Wir haben den Rohbau in Detroit gekauft und dann nach Deutschland verschifft", sagt von Löwis.

Glücklicherweise unterstützten ihre Partner weiterhin dieses aufregende, aber herausfordernde neue Abenteuer. Unterstützung erhielt das Team vom deutschen Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft bei der Weiterentwicklung der Materialien für die Rennwagen. Four Motors hat im Laufe der Jahre die Biofaserkomponenten verbessert, um fast das gleiche Gewicht und die gleiche Steifigkeit wie Kohlefaser zu erreichen und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck um 75 % zu reduzieren.

Eine weitere entscheidende Säule der Nachhaltigkeit, auf der Four Motors steht, sind die Motoren seiner Bioconcept-Cars. Das Team verwendet ein neu raffiniertes Hochleistungsmotorenöl der Wolf Oil Corporation, das auf der Basis eines recycelten Grundöls aus der finnischen Raffinerie Tecoil formuliert ist.

Tom von Löwis ist von den Vorteilen der Spezialschmierstoffe überzeugt: "Das aufbereitete Motorenöl hält nicht nur dem Härtetest bei den Nürburgring-Rennen stand, sondern verbessert auch die Umweltbilanz deutlich. Durch seine Verwendung werden zwei Drittel des Rohöls und 80% CO2 im Vergleich zu neu produzierten Ölen eingespart."

Diese Innovationen haben es Four Motors ermöglicht, neue Höhenflüge in dem Bestreben zu erreichen, nachhaltiger zu werden, und jetzt werden sie als eines der mutigsten Teams für ihre mutigen und lobenswerten Schritte anerkannt, die sie unternommen haben, um ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren.

Zusammen mit den in Extreme E und Großbritannien ansässigen Teams wie dem Ford M-Sport arbeiten Hersteller wie Ford hart daran, ihren ökologischen Fußabdruck in den kommenden Wettbewerbssaisons zu verbessern. Alles in allem scheint der Motorsport auf dem Weg in eine viel nachhaltigere - und damit lebensfähige - Zukunft zu sein, die jeder genießen kann.

