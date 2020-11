In den letzten Jahren war der Motorsport gezwungen, die Art und Weise, wie er mit seinen Fans umgeht, neu zu erfinden. Der Sport wurde in zahlreiche Richtungen geschickt, wobei jede Serie oder jeder Hersteller einen anderen Ansatz verfolgt, wie er die Fans dem Geschehen näherbringt. Durch neue Strategien wie E-Sport bis hin zu traditionelleren fanfokussierten Taktiken entwickelt sich der Motorsport als Ganzes wirklich weiter.

"Es ist etwas, an dem ich in erster Linie gerne teilnehme - meine Liebe für Spiele, Online-Rennen und alles, was zum E-Sport gehört," sagt Norris gegenüber Eurosport. "Es ist wie das, was die Formel 1 für mich ist - etwas, das ich gerne mache. Gleichzeitig fährt man Rennen und versucht, andere zu schlagen. Ich liebe den Wettbewerb einfach."

Im April beschlossen auch andere Meisterschaften, Online-Rennveranstaltungen mit ihren Fahrern und externen Talenten durchzuführen, um die Massen anzulocken. Die FIA Formel E führte ein eigenes "Race at Home"-Programm durch, bei dem alle ihre Piloten - wenig überraschend - von zu Hause aus an den Start gingen.

"Es war ein großer Erfolg," sagt Alejandro Agag, Gründer der Formel E, gegenüber Eurosport. "Der Schlüssel von Race at Home war, dass alle Fahrer teilnahmen - die echten Fahrer. Andere Serien haben auch Online-Rennen durchgeführt, aber es waren nicht die wirklichen Fahrer, die im Wettbewerb fuhren. Deshalb hatten wir so viele Streamer auf Twitch und Leute, die online zuschauten."

Wie bereits erwähnt, stand die Formel E mit ihren Bemühungen nicht allein. Formel 1, W-Serie und IndyCar sowie sogar Einsitzer-Serien wie die Britische Formel 4-Meisterschaft - von Ford zertifiziert - trafen in der Stunde der Not zusammen, um den Fans dringend benötigte Unterhaltung zu bieten.

Fanboost ermöglichte den Zuschauern, für ihre Lieblingsfahrer zu stimmen - über ihre App, ihre Webseite oder auf Twitter - was den fünf beliebtesten Rennfahrern in der zweiten Rennhälfte einen fünfsekündigen Leistungsschub gab.

"In der Vergangenheit haben wir exklusives Onboard-Filmmaterial per Live-Streaming direkt an die Fans übertragen und es ihnen ermöglicht, speziell für die 24 Stunden von Le Mans auszuwählen, aus welchem Blickwinkel sie diese sehen möchten," sagt Will May, European Marketing Manager bei Ford Performance.