Motorsports

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen zeigt sich dankbar: "Alles, was nun kommt, ist ein Bonus"

So sieht ein glücklicher Formel-1-Weltmeister aus. Max Verstappen hat sich in einem Herzschlagfinale beim Großen Preis von Abu Dhabi den Weltmeistertitel gesichert. "Weltmeister zu werden, war natürlich immer mein größtes Ziel in der Formel 1. Ich bin sehr froh, dass ich das geschafft habe", so Verstappen. Der Niederländer erklärt zudem, warum alles, was nun noch kommt, ein "Bonus" für ihn ist.

00:00:32, vor einer Stunde