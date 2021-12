Motorsports

Max Verstappen ist Weltmeister 2021: WM-Duell mit Lewis Hamilton entscheidet sich in Drama auf Schlussrunde in Abu Dhabi

Unglaubliche Spannung in Abu Dhabi: Lange sieht es danach aus, als ob Lewis Hamilton seinen 8. Titel holt, ehe Max Verstappen in der letzten Runde beim Saisonfinale den Briten überholt und zum Titel fährt. der Niederländer schreibt damit Geschichte und verwehrt Hamilton einen achten Titel in der Königsklasse des Motorsports.

00:00:29, vor einer Stunde