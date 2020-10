Motorsports

Nico Rosberg: "Frauen sind in Extreme E entscheidend"

Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg tritt in der Rennserie "Extreme E" an. Dort ist Gleichberechtigung ein zentrales Thema in den Teams.

00:00:59, 2 angesehen, Gestern Am 09:34