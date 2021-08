Motorsports

W Series - Massencrash in Eau Rouge: Sechs Pilotinnen rauschen in Spa ineinander

In der W Series ist es am Freitag im Qualifying von Spa-Francorchamps zu einem heftigen Massencrash gekommen. Bei einsetzendem Regen verloren einige Pilotinnen in der Eau Rouge die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschten in die Reifenstapel und ineinander. Insgesamt sechs Fahrerinnen waren in den Crash involviert. Allen Pilotinnen geht es den Umständen entsprechend gut.

00:01:55, vor 7 Stunden