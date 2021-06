Motorsports

WTCR Estoril: Ehrlacher siegt und viel Action im Mittelfeld - Highlights von Rennen 1

Der Franzose Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) hat das erste Rennen der WTCR in Estoril für sich entschieden. Dahinter fuhr Yvan Muller auf Rang zwei und bescherte Cyan Racing Lynk & Co einen Doppelsieg. Der Deutsche Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) verpasste die Top Ten. Die Highlights des ersten Rennens im Video.

00:02:14, vor einer Stunde