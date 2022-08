Mountainbike

Mountainbike-EM: Pauline Ferrand Prevot verliert die Führung aufgrund eines Defekts am höchsten Punkt der Strecke

Das ist bitter! In Führung liegend am höchsten Punkt der Strecke hat die Französin Pauline Ferrand Prevot einen Defekt. Die Zweitplatzierte Loana Lecomte zieht an der stehenden Führenden vorbei. Die Szene im Video.

00:01:49, vor einer Stunde