Publiziert 04/06/2021 Am 21:59 GMT | Update 05/06/2021 Am 22:43 GMT

"Er fuhr bereits zu Beginn der Abfahrt mit ziemlich hoher Geschwindigkeit. Was genau passierte, wissen wir nicht, aber Tom wurde seitlich von einem PKW angefahren", erklärte der Belgier, der seinem Schützling zu jenem Zeitpunkt in einem Auto auf Abstand folgte. "Durch den Aufprall wurde er über das Fahrzeug katapultiert. Sein Rad hat den Einschlag teilweise aufgefangen. Es ist in zwei Teile gebrochen", schilderte Bogaerts die dramatische Szene.

"Das Wichtigste war, Tom direkt ins Krankenhaus zu bringen. Er wurde inzwischen in Girona am Schlüsselbein operiert und hat das Hospital schon wieder verlassen", berichtete der Trainer weiter. Trotzdem war ein Start bei der Tour de Suisse undenkbar. "Die Schweiz kommt natürlich viel zu früh, aber der Mountainbike-Weltcup in Les Gets und die Olympischen Spiele sollten möglich sein", blickte der 43-Jährige auf die Veranstaltungen am 4. und 26. Juli voraus.

"Die Tour de Suisse war sowieso nur in seinem Rennprogramm, um die Vorbereitung auf Tokio nicht zu langweilig werden zu lasse"“, relativierte er die Streichung der World-Tour-Rundfahrt.

"Mit normalem Training wird er fit werden für Olympia. Und langweilig wird es jetzt auch nicht, es ist einfach ein anderer Weg nach Tokio", befand Bogaerts. "Wir müssen probieren, Toms tolle Form zu bewahren und vor Entzündungen auf der Wunde oder anderen Komplikationen aufpassen", so der Coach abschließend.

