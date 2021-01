Im Januar 2018 hatten Frenzel und Vinzenz Geiger an selber Stelle gewonnen. "Das Gefühl auf den letzten Metern war echt gut", sagte Rießle in der ARD: "Gott sei Dank hat es am Ende gereicht." Frenzel hatte schon "als die ersten beiden Runden herum waren gemerkt, dass wir richtig gut unterwegs waren. Daher wusste ich, dass wir ganz vorne mitmischen können."