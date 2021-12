Nordische Kombination

Jarl Magnus Riiber fliegt beim Weltcup in Lillehammer allen davon und führt souverän nach dem Springen

Jarl Magnus Riiber ist und bleibt das Maß aller Dinge in der Nordischen Kombination. Auch beim Springen von der Großschanze in Lillehammer zeigt der Norweger seine Qualität und setzt mit 143,0 m klar die Bestweite des Tages. Mit 29 Sekunden Vorsprung startet Riiber in den Langlauf und steht vor seinem nächsten Weltcupsieg.

00:01:08, vor 22 Minuten