Der mit Corona infizierte Frenzel befindet sich seit Beginn der Winterspiele in Peking in Hotel-Isolation, ein Einsatz am Dienstag im Einzel ist aber ausgeschlossen. Hüttel erklärte zudem, Frenzel und dem ebenfalls in Isolation sitzenden Terence Weber als Ausgleich einen Urlaub spendieren zu wollen.

"Wir haben uns zusammen mit dem DOSB überlegt, den beiden Athleten, die so lange in Quarantäne waren, genau für diese Tage einen Urlaub zu finanzieren, mit ihren Familien zusammen. Denn nicht nur den Athleten ging es schlecht, auch den Familien", sagte Hüttel. Die Geste solle Frenzel und Weber "Mut machen, wieder nach vorne zu blicken".

Ad

Olympia - Nordische Kombination Negativer Test: Kombinierer Riiber darf auf Olympia-Start hoffen GESTERN AM 07:34

"Heute ist der Tag vor dem Wettkampf, daher können wir nicht mehr länger warten. Terence Weber und Eric Frenzel sind leider noch immer in Quarantäne", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch: "Darum haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir Terence Weber rausnehmen und Manuel Faißt dafür starten lassen. Alles weitere werden wir sehen."

Das könnte Dich auch interessieren: Fragezeichen hinter Riiber nach Quarantäne-Ende - Bangen um Frenzel

(SID)

Frenzel gibt Update aus der Isolation - und macht Fans Hoffnung

Olympia - Nordische Kombination Ein Funke Hoffnung bleibt: Frenzel läuft die Zeit davon GESTERN AM 04:54